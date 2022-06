Un altro club su Sanchez: presentata un’offerta, ma il cileno ha detto no. E l’Inter attende

Il futuro di Alexis Sanchez rimane un'incognita. Nonostante un contratto con l'Inter fino al 2023, la sua partenza da Milano appare scontata. Sono tante le squadre che hanno mostrato interesse nei confronti dell'attaccante cileno: Siviglia, ​​Marsiglia e Galatasaray. Ma nelle ultime ore un'altra squadra ha voluto entrare nella lotta per accaparrarsi le prestazioni del giocatore. Secondo quanto ADN Deportes , il Villarreal ha presentato un'offerta formale cercando di convincere Sanchez a tornare in Spagna dopo l'esperienza al Barcellona. Nonostante il grande interesse dell'ultima semifinalista di Champions League, il cileno ha rifiutato la destinazione

Sanchez non ha ancora trovato un club adatto a lui, vuole una squadra con ambizioni e che giochi in Champions League. Nonostante non abbia più lo smalto di un tempo, Sanchez crede ancora di poter dare tanto. In tutto questo l'Inter attende, senza l'uscita del cileno chiudere Dybala rimane molto complesso.