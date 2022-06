CdS – Inter, su Vidal avanza il Boca Juniors. Sanchez, situazione più complessa

Il futuro di Arturo Vidal e di Alexis Sanchez sarà lontano dall'Inter: su questo non c'è alcun dubbio, nonostante i due abbiano ancora un anno di contratto. Ancora da definire, invece, la loro prossima destinazione. Il Corriere dello Sport fa il punto sui cileni: "Ieri il Boca Juniors è sembrato ancora più vicino ad Arturo Vidal, uno degli esuberi interisti, candidandosi a fare concorrenza al Flamengo. [...] Le tentazioni dal Sudamerica accompagnano quindi all'uscita il cileno che nell'ultimo campionato è partito titolare appena due volte. In zona-gol invece il via-vai è più accentuato. E Sanchez seguirà il connazionale lontano dall'Inter. Ancora da trovare la quadra, però, visto che l'ipotesi di una buonuscita non ha una percentuale così alta. Il sogno dell'attaccante è quello di tornare al Barcellona. [...] Sulle sue tracce nel frattempo ci sono anche Siviglia e Marsiglia anche se, come detto, il fascino di un ritorno al Barcellona al momento prevale su tutto. Anche per lui l'agente Felicevich, lo stesso di Vidal, a stretto giro farà il punto della situazione con l'Inter".