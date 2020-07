Cagni: “Conte? L’Inter poteva vincere già ora. L’anno prossimo con la Juve…”

Per parlare dei temi di questo campionato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto mister Gigi Cagni.

Un commento su Juve-Lazio:

“Sarri ha un po’ giocato sul fatto dell’esser visto come un maestro. Si è adattato giustamente ai suoi giocatori, perché alla Juve devi essere un gestore, ma ha fatto dieci punti in meno di Allegri con una squadra più forte. Non è ancora un grande allenatore con personalità e freddezza: l’ho visto sbracciarsi troppo nel finale chiedendo la fine della partita. Gli allenatori veri hanno personalità e lui deve ancora acquisirla”.

Chi pensi possa combattere con la Juve in futuro?

“Sarà un campionato molto bello. Sarà l’ultimo anno per molti, tutti saranno sotto esame, compreso Sarri. Fonseca è bravo ma l’anno prossimo deve dimostrarlo. Quest’anno gli do l’alibi che non ha il presidente, il ds e altri dirigenti. E’ rimasto da solo e quindi è un problema gestire la squadra così. Nella Lazio Simone Inzaghi non può sbagliare nulla ormai. Conte? L’arrabbiatura è per quanto visto nelle ultime gare, c’era l’opportunità per vincere già quest’anno. L’anno prossimo se la gioca con la Juve, di sicuro”.

La Lazio paga la rosa corta?

“A gennaio non hanno voluto toccare un gruppo che volava. Funzionava tutto prima del Covid: era la squadra che giocava meglio e poi non aveva competizioni”.

Dove ha inciso Sarri in questo Scudetto?

“Intelligentemente ha imparato molto quest’anno su come si allena la Juve e non ha dato niente di suo, ma il prossimo anno non può sbagliare. Con l’Atalanta ha rischiato di prendere 3-4 gol senza cambiare nulla. Deve leggere meglio la partita”.