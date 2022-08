Sanchez, Felicevich incontra il Marsiglia. “Alexis dall’Inter riceverà 8 mln”

In attesa di novità su Skriniar e Dumfries, in casa Inter la trattativa più calda, in uscita, è quella di Sanchez

In attesa di novità su Skriniar e Dumfries, in casa Inter la trattativa più calda, in uscita, è quella di Sanchez. "Il suo agente, Felicevich, incontrerà il Marsiglia e, in caso di accordo, poi transerà con l’Inter ricevendo un incentivo all’esodo sugli 8 milioni lordi, comprensivo degli stipendi che il cileno deve avere dal 2020-21", spiega il Corriere dello Sport.