In Uk – Sanchez, all’Inter c’è chi spinge per il suo riscatto: ecco chi

Dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per 3 mesi, Alexis Sanchez è tornato a prendersi una maglia da titolare negli ottavi di Coppa Italia contro il Cagliari. Nonostante una condizione non ancora ottimale, il cileno ha giocato una buona gara in coppia con Lukaku. Saranno mesi importanti per il giocatore per guadagnarsi il riscatto da parte dell’Inter. Secondo quanto riporta il Telegraph, chi preme di più affinché la società nerazzurra riscatti Sanchez, sono proprio i suoi compagni di squadra. L’attaccante è stimato e viene ascoltato all’interno dello spogliatoio. I compagni sperano che possa rimanere in nerazzurro al termine della stagione, quando Inter e United si incontreranno per discutere del futuro di Sanchez.

(Telegraph)