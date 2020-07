Sanchez show, l’Inter pensa alla riconferma: lo United chiede 20 mln, ecco il piano di Marotta

Alexis Sanchez è una delle note più liete per l’Inter post-lockdown. Il cileno ha segnato 2 gol e realizzato 6 assist da quando è ripartito il campionato e ora Conte se lo gode. Il futuro del Niño Maravilla, però, è ancora in bilico: secondo quanto riportato dal Messaggero, i nerazzurri hanno già sondato il terreno da un mese con lo United per capire i costi dell’eventuale riscatto. Gli inglesi lo valutano 20 mln di euro e sperano di cederlo a titolo definitivo. “L’ad Marotta, da parte sua, intende concludere un’unica trattativa per avere a disposizione il calciatore anche in Europa League. Una strategia che ricalca quella della Roma con Smalling, al momento in prestito solo fino al termine del campionato”, commenta il Messaggero.