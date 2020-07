Sanchez, l’infortunio è un rimpianto per l’Inter. Decisivo nel post-lockdown: i dati

C’è un prima e dopo nella sua esperienza all’Inter. Alexis Sanchez veniva da un periodo particolare dopo l’avventura a Manchester. È arrivato in prestito e ha subito cercato di mettersi in mostra con la maglia nerazzurra, ma un infortunio in Nazionale lo ha messo ko e non è stato a disposizione fino a gennaio.

Prima del lockdown il cileno era riuscito a giocare per 199 minuti. Nelle gare post riapertura invece ha giocato 465 minuti. Conte lo aveva impiegato da titolare contro il Sassuolo e contro il Brescia prima di schierarlo dal primo minuto in tre gare di fila contro Verona, Torino e Spal. Se prima dal giocatore erano arrivati un assist e un gol, nel periodo post covid19 sono arrivati due suoi gol e anche sei assist. L’allenatore nerazzurro, che si era infuriato quando gli era stato chiesto se aveva intenzione di utilizzarlo più spesso e aveva ribadito di non averlo avuto, ieri ad una domanda sul giocatore ha risposto: “Alexis sta prendendo sempre di più padronanza, inizio a rivedere il vero Sanchez. Deve continuare così poi vediamo cosa riserva il futuro”. Pare proprio che l’Inter stia pensando di trattenerlo. E non solo per l’estate.

(Fonte: SS24)