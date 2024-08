"Quel tipo di destinazione non è però gradito dal giocatore, che ha così preso tempo aspettando una soluzione diversa. Gli sarebbe piaciuto misurarsi con un club che fa le coppe europee, per migliorare il suo record continentale (95 presenze e 19 reti per lui in quel contesto), ma quel tipo di proposta non è mai giunta a destinazione. Così è riemersa con forza una possibilità che a inizio calciomercato aveva più che altro le forme della suggestione, cioè la seconda avventura friulana", aggiunge il quotidiano.