Il Toro ha rinunciato a qualche giorno di ferie per dare una mano ai compagni. Intanto in 3 rischiano di saltare l'esordio di campionato

Per Simone Inzaghi è emergenza in attacco. Gli infortuni di Taremi e Arnautovic, costringono a rivedere i piani del tecnico in vista soprattutto della prima di campionato contro il Genoa. La notizia positiva è Lautaro Martinez che ha deciso di rinunciare a qualche giorno di vacanza per tornare prima ad Appiano dove è atteso già questa mattina.