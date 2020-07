Sky – Inter, incontro con gli emissari dello United: sul tavolo il futuro di Sanchez. Le ultime

L’Inter è attiva sul mercato, soprattutto sul fronte attacco. Come riportato da Sky Sport, la dirigenza nerazzurra ha incontrato nella giornata di ieri un intermediario legato al Manchester United. Argomento della discussione: il futuro di Alexis Sanchez. Che l’Inter vuole trattenere fino al termine della stagione (l’attuale deadline è prevista per il 6 agosto, subito dopo la partita contro il Getafe in Europa League), ma che vuole anche per il futuro.

Con l’emissario dei Red Devils, infatti, si è parlato anche di un futuro acquisto a titolo definitivo dell’attaccante cileno. Le parti continuano a dialogare nel tentativo di giungere a un accordo.

(Fonte: Sky Sport)