CdS – Sanchez rifiuta tutti e temporeggia, Inter pronta rispondere in maniera drastica

Alexis Sanchez continua a tenere bloccato il mercato dell'Inter . L'attaccante cileno, che non rientra nei piani tecnici nerazzurri, ha rifiutato varie destinazioni, dato che è convinto di potersi ancora cimentare ad alti livelli in Champions League. L'Inter, per tutta risposta, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, potrebbe lasciarlo fuori dalla lista europea della prossima stagione:

"Sanchez continua a sognare un grande club e non ha fretta di trovare un accordo per la risoluzione: ieri a sponsorizzarlo per il Barcellona è stato l'ex compagno Puyol. Per convincerlo serve una squadra che partecipi alla Champions, altrimenti è deciso a temporeggiare e l'Inter a tenerlo fuori dalla lista europea".