Inter-Skriniar, missione rinnovo: “Firma a settembre. E da Ausilio gli è arrivato un messaggio”

"L'obiettivo diventa trovare in breve un accordo definitivo sul prolungamento del contratto di Skriniar, in scadenza il 30 giugno 2023. Il diretto interessato è felice di restare a Milano ed è stato rassicurato dal ds Ausilio sulla volontà del club di trattarlo come Bastoni, Barella, Brozovic e Martinez. C'è già l'intesa di massima per un accordo con base fissa superiore ai 5 milioni più bonus a stagione, ma con ogni probabilità si aspetterà settembre o i mesi immediatamente successivi per mettere nero su bianco. Intendiamoci, farlo ora sarebbe un segnale ancora più potente della volontà della società di non cederlo, ma se poi arrivasse davvero l'offerta irrinunciabile... Di certo Milan non si metterà di traverso per cambiare maglia: ai dirigenti ha detto chiaramente che prolungherà volentieri l'attuale accordo fino al 2026 o al 2027".