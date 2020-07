Sky – Riscatto Sanchez, partita a scacchi Inter-United. Quarta punta: ecco il profilo. E Lautaro…

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, per Sanchez l’Inter è intenzionata a trovare l’accordo con lo United per il riscatto ma ci vorrà tempo. Dalla società filtra la volontà di chiudere ma va trovato l’accordo con il club inglese e si prospetta una partita a scacchi.

DZEKO – L’ipotesi Dzeko, per il momento, non è così calda: secondo Di Marzio, l’eventuale arrivo del bosniaco dipenderà dal futuro di Lautaro. Con la permanenza del Toro, è probabile che l’Inter possa prendere un quarto centravanti, giovane che faccia appunto la quarta punta, a maggior ragione qualora Esposito dovesse andare via in prestito, viste le avance del Monza ma anche di Sampdoria, Parma e Bologna. Il Barça però non molla e continua a muoversi sottotraccia. In caso di addio di Lautaro, allora l’idea Dzeko potrebbe tornare di moda.