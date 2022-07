Inter, Sanchez apre al Marsiglia: si studia una soluzione per l’ingaggio (fuori portata)

“Proseguono i contatti tra l’Inter e il Marsiglia per Alexis Sanchez. Il cileno ha aperto alla possibilità di trasferirsi in Francia, anche se il suo stipendio (6 milioni di euro) è fuori portata per l'OM, che però potrebbe spalmare i soldi su più anni di contratto. In giornata è prevista una nuova call tra le due società per provare a fare altri passi avanti nella trattativa”, si legge.