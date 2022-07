Inter, le 2 formazioni provate ieri da Inzaghi: Skriniar con Onana. Per Darmian…

Il tecnico nerazzurro ha provato tutti i giocatori, tranne quelli in odore di cessione. Out, quindi, Sanchez, Pinamonti, Agoume e Salcedo

Allenamento congiunto, ieri ad Appiano, per l'Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro ha provato tutti i giocatori, tranne quelli in odore di cessione. Out, quindi, Sanchez, Pinamonti, Agoume e Salcedo.