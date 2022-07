Adesso Sanchez tratta una buonuscita. In casa Inter nessuno dubita di una cosa

Dopo aver salutato Arturo Vidal, l'Inter spera di fare lo stesso con Alexis Sanchez. Situazione più complessa perché il Niño fin qui ha rifiutato qualsiasi proposta sia arrivata al suo agente. L'attaccante vuole ancora rimanere nel grande calcio e adesso tratta per una buonuscita. "Lo stipendio da 7 milioni l’anno non aiuta a trovare una via, ma nessuno in casa Inter dubita che alla fine si troverà una soluzione gradita anche al bizzoso Alexis", sottolinea la Gazzetta dello Sport.