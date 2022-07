Inter, anche Sanchez con Vidal al Flamengo? CdS: “Da capire se Alexis…”

"Il cileno, che incasserà 4 milioni per chiudere il suo rapporto con l’Inter, è atteso a Rio a metà settimana per visite mediche e firma. Intanto, dal Brasile rimbalza pure l’indiscrezione secondo cui il club carioca vorrebbe anche Sanchez. Da capire, però, se l’attaccante sia disposto ad accantonare il suo desiderio di restare in Europa e quale quota del suo ingaggio sia pronto a pagare il Flamengo. Servirà la diplomazia di Felicevich, agente sia di Vidal sia di Sanchez, per sbloccare la situazione", specifica il quotidiano.