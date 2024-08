E' fatta per Martin Satriano al Lens. L'attaccante uruguaiano lascia l'Inter e torna in Ligue 1, in Francia, dove ha giocato nel 23-24

Marco Macca Redattore 22 agosto 2024 (modifica il 22 agosto 2024 | 13:22)

E' fatta per Martin Satriano al Lens. L'attaccante uruguaiano lascia l'Inter e torna in Ligue 1, in Francia, dove ha giocato nell'ultima stagione in prestito al Brest, doveva ha raggiunto una storica qualificazione in Champions League.