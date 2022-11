TS – Scalvini, difensore e piedi da mediano. In Atalanta-Inter nel pt annullato Barella

Il nome nuovo in casa Inter è quello di Giorgio Scalvini, giovane difensore dell'Atalanta con piedi da centrocampista

Il nome nuovo in casa Inter è quello di Giorgio Scalvini , giovane difensore dell'Atalanta con piedi da centrocampista. Tuttosport ne esalta le caratteristiche, descrivendo la sua prestazione proprio contro i nerazzurri nella partita di Bergamo, l'ultima prima della sosta:

"Nell’ultima gara prima dello stop, peraltro, ha avuto un ulteriore assaggio delle sue doti. I piedi sono di tale qualità da permettergli di giocare pure a centrocampo e, contro la truppa di Inzaghi, Gasperini aveva proprio scelto di piazzarlo in mediana con Ederson, per poi appiccicarlo a Barella. Il risultato è che fino a quando Scalvini è rimasto in campo, l’Atalanta ha avuto il pallino del gioco e Barella, appunto, era di fatto fuori dal gioco. Nella ripresa, però, è rimasto negli spogliatoi, perché Gasp voleva sfruttare la supremazia con un elemento più offensivo. Beh, il risultato è che è stata l’Inter a prendere il sopravvento e portarsi a casa i 3 punti".