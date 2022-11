Scalvini, ottimi rapporti Inter-Atalanta: si studia la formula per sbloccare tutto

L'Inter ha messo pesantemente gli occhi su Giorgio Scalvini , giovane difensore di 18 anni di proprietà dell'Atalanta. Sul giocatore ci sono anche Juventus e Manchester City, ma gli ottimi rapporti tra nerazzurri di Milano e Bergamo potrebbero giocare un ruolo importante nella trattativa. Tanto che, come scrive Tuttosport, allo studio ci sarebbe una formula compatibile con i margini di manovra dell'Inter:

"Tra i due club nerazzurri, però, i rapporti sono ottimi. Anzi, si può dire che ci sia un canale preferenziale. Scalvini può essere il nuovo Bastoni, che l'Inter si accaparrò per complessivi 31 milioni. L’ultimo elemento a fare il viaggio da Bergamo a Milano è stato Gosens (lo scorso gennaio), con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Ecco, il feeling tra Inter e Atalanta potrebbe agevolare lo studio di una formula compatibile con i margini di manovra di viale Liberazione. Attenzione, però, a chi è in grado di far saltare il banco. Proprio la Juventus l’ha già fatto con Bremer, che sembrava destinato alla Pinetina. E, nel gennaio 2020, soffiò all’Inter pure un altro atalantino: quel Kulusevski, che poi ha dovuto emigrare alla corte di Conte al Tottenham".