GdS – Scamacca, per la Juve non sono rose e fiori: “Servono 45 mln, l’Inter c’è”

Derby d’Italia per Gianluca Scamacca . Inter e Juventus sono pronte a sfidarsi sul mercato per l’attaccante classe 1999 del Sassuolo, grande protagonista nella prima parte di stagione. È il preferito di Max Allegri per i bianconeri, ma i nerazzurri lo valutano di più e sono dunque al momento leggermente avanti. Ecco le novità dalla Gazzetta dello Sport di oggi.

“Per la Juve neanche sul versante Scamacca ci sono rose e fiori. Il primo approccio di Federico Cherubini, responsabile dell’area sportiva bianconera, con Giovanni Carnevali, manager della società della famiglia Squinzi, non è stato incoraggiante. A Sassuolo si fanno forti dell’interesse dell’Inter e valutano il loro attaccante 45 milioni di euro, senza facilitazioni di alcun tipo. Nell’agenda dei due dirigenti sono in programma nuovi contatti a breve, a conferma che alla Continassa tengono molto all’obiettivo sulla sponda emiliana. Certo, la differenza è la solita, come in estate nella maratona per Manuel Locatelli. In quel caso Carnevali non ha fatto sconti sul prezzo (37 milioni di euro), ma ha concesso una dilazione significativa nei pagamenti. La Juve vorrebbe seguire quelle orme anche per Scamacca, ma al momento non ci sono segnali di attenzione”, si legge.