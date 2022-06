Scamacca, offerta Arsenal da 35 milioni: il Sassuolo chiede di più. E l’Inter…

Sull'attaccante irrompe il club inglese con una sostanziosa offerta, ma per Carnevali non basta

Gianluca Scamacca era la prima scelta dell'Inter per rinforzare l'attacco. Ma la volontà di Romelu Lukaku di tornare in nerazzurro, ha messo in secondo piano, almeno per il momento, la trattativa tra il club nerazzurro e il Sassuolo. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, sull'attaccante italiano è piombata l'Arsenal.