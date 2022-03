SM – Scamacca e non solo: l’Inter vede gli agenti del granatiere Haller

Anche il tg sportivo di Italia 1 parla del calciatore dell'Ajax che i nerazzurri avrebbe iniziato a seguire per la prossima stagione

Continuano in casa Inter le manovre per il futuro. Scamacca obiettivo importante per l'attacco ma non è l'unico. Per questo Marotta e Ausilio hanno incontrato gli agenti di Haller, bomber franco-uruguaiano dell'Ajax. Ha segnato 11 gol in CL e un fisico da granatiere che potrebbe fare molto comodo ad Inzaghi.