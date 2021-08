Scamacca, l’Inter ci ha fatto un pensierino. “No del Sassuolo alla proposta di Marotta”

Gianluca Scamacca resta al momento al Sassuolo: l'Inter lo monitora ma l'ultima proposta di Marotta non è stata accettata dai neroverdi

Cercato dalle big, ma per il momento resta al Sassuolo. Gianluca Scamacca è in attesa di capire il suo futuro, a poco meno di un mese dalla fine del mercato. Ci sono diverse opzioni sul tavolo ma l'Inter si è tirata fuori.

"Il Sassuolo lo valuta 30 milioni e questo limita non poco il mercato interno. La Juventus e il Milan hanno ormai preso altre strade per questo ruolo, mentre l’Inter ci ha fatto un pensierino: l’a.d. Beppe Marotta ha bussato alla porta neroverde per ottenere un prestito. Niente da fare. Al momento, dunque, la candidatura più autorevole appare quella dell’Eintracht Francoforte, a caccia dell’erede di André Silva", spiega infatti La Gazzetta dello Sport.