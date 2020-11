Inter, lo scambio che sa di affarone: “Vecino via, ci sta pensando seriamente: arriverà…”

In un mercato difficile a causa dell’emergenza legata al Covid-19, è chiaro che le società sportive dovranno inventarsi qualcosa per rinforzarsi con poca liquidità. Ecco perché gli scambi saranno fondamentali, sia a livello tecnico che finanziario. E l’Inter, spiega Tuttosport, è in trattativa per un ottimo affare con il Torino: “I due club stanno prendendo in seria considerazione la possibilità di portare a termine lo scambio Vecino-Izzo, due giocatori che servirebbero come il pane ai rispettivi allenatori.

Oltre a un affare tecnico per tutte e due la società, diventerebbe anche un “affarone” economico con una plusvalenza da 20-25 milioni da mettere a bilancio. Cairo e Marotta ne hanno già parlato. Izzo andrebbe all’Inter di corsa mentre Vecino, a quanto ci risulta, ci sta pensando con molta attenzione. E’ reduce da un intervento al menisco e in granata avrebbe la possibilità di giocare e riprendersi la Nazionale”.