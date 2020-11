Mediaset – Inter-Juve, voci di un clamoroso scambio che include Eriksen: “Ecco la situazione”

In questi giorni si sono diffuse delle voci su un possibile, clamoroso scambio tra Inter e Juventus.

In particolare, si è parlato di Christian Eriksen in bianconero e Paulo Dybala, alle prese con una difficoltosa trattativa per il rinnovo di contratto con il clbu di Agnelli, a fare il percorso inverso. Per ora, però, secondo quanto riporta Sport Mediaset siamo al fantamercato. Sia per differenza di costi (Dybala è valutato almeno 80-90 milioni di euro, dunque più di Eriksen), sia perché, secondo le verifiche fatte dall’emittente, il danese al momento non riscuoterebbe grossi apprezzamenti a Torino.

Una probabile destinazione per Eriksen resta invece la Premier League. L‘Arsenal si è mosso, ma anche il Manchester United potrebbe fare un tentativo. Non è da escludere nemmeno in Ligue 1 il Paris Saint-Germain.

(Fonte: Pressing – Italia 1)