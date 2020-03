CdS azzarda: “Possibile mercato di grandi scambi. Esempio? Lautaro al PSG e Neymar all’Inter”

Il prossimo potrebbe essere un mercato estivo diverso da tutti i precedenti. Colpa del coronavirus, che ha allungato terribilmente i tempi di questa stagione e che ha costretto tutte le società a pensare diversamente da quanto fatto prima. E allora, chissà che non sia un mercato più creativo, fatto di grandi scambi e ipotesi che al momento sembrano quantomeno azzardate. L’edizione del Corriere dello Sport, per esempio, chiama in causa anche l’Inter e in particolare Lautaro Martinez:

“Se davvero sarà un mercato diverso da tutti quelli che lo hanno preceduto, allora potremo aspettarci delle idee. La crisi economica aguzza l’ingegno, rende tutti più creativi. Magari arriveremo a un grande mercato di grandi scambi. Esempio: Neymar all’Inter e Lautaro Martinez al Psg. O al Barcellona, che ci sta già pensando non potendo semplicemente pagare la clausola. Oppure Salah alla Juve e Dybala al Liverpool. Idee strampalate? Di sicuro solo idee, solo immaginazioni, ma in questo modo la scena generale cambierebbe non poco“.

(Fonte: Corriere dello Sport)