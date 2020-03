Lautaro-Barça, tre nomi da paura per l’Inter. Ma da Milano sognano l’operazione clamorosa

Lautaro Martinez ha già scelto il suo futuro: sarà Barcellona al fianco di Lionel Messi. Tuttosport spiega come il ‘Toro‘ abbia scelto di vestire la maglia blaugrana a partire dalla prossima stagione. Indicato proprio dalla ‘Pulga‘ come erede perfetto di Luis Suarez, Lautaro – il cui agente flirta da settimane con il club catalano anche attraverso dichiarazioni pubbliche – non ha mai aperto ad altre destinazioni se non quella che porta al Camp Nou.

Il quotidiano spiega, inoltre, che da tempo Inter e Barcellona hanno iniziato a trattare il cartellino di Lautaro Martinez. Ai nerazzurri non dispiacerebbe inserire nella trattativa il cartellino di Antoine Griezmann, che rischia di perdere il posto da titolare con il possibile arrivo del ‘Toro e il ritorno di Neymar dal PSG, ma l’ingaggio rende molto difficile l’operazione. Per lasciar partire Lautaro, l’Inter ragiona su una cifra complessiva di 150 milioni, mentre il Barcellona arriva a 130.

Le due società stanno lavorando sulle contropartite tecniche da inserire nella trattativa: il Barcellona spinge per Vidal (pupillo di Conte), Rakitic o Rafinha, mentre i nerazzurri vorrebbero Arthur, Todibo (se non sarà riscattato dallo Schalke 04) e Alena, con sul sfondo anche Dembélé, che però non convince dal punto di vista della tenuta fisica.