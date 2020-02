Scarpini: “Mercato Inter? Ieri ne è iniziato un altro importante, potrebbe arrivare…”

Roberto Scarpini ha parlato di mercato prima di Udinese-Inter: “Solitamente nelle sessioni di mercato di riparazione vai a prendere qualcosa per sostituire infortunati o chi non si è integrato bene. Spesso sono dei prestiti che poi a giugno ritornano da dove sono venuti. A volte capita che vai a trovare degli acquisti estivi anticipati perché ve ne è stata la possibilità. Ieri è iniziato un altro mercato importante, quello delle tante scadenze di contratto. Secondo me vedremo qualche bel giocatore che arriverà in nerazzurro o in qualche altra squadra italiana dai campionati esteri. Il campionato italiano sta tornando ad essere di grandissimo appeal”.

(Inter TV)