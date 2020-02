Mercato Inter, Marotta inizia a studiare i parametri zero per giugno: ecco i nomi e la strategia

“Adesso l’obiettivo si sposta sulla prossima estate. Perché il mercato non va mai in letargo e, anche se l’ad Marotta e il ds Ausilio hanno confezionato operazioni importanti per rinforzare la squadra in vista della seconda parte della stagione, da oggi nelle loro menti già inizieranno a pianificare i movimenti per pianificare la squadra del 2020-21. I dirigenti nerazzurri un colpo a parametro zero vogliono farlo”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport che fa anche il nome del colpo che l’Inter sta cercando di chiudere in vista della prossima stagione: si tratta di Tahith Chong, centrocampista olandese classe ’99 che a giugno lascerà lo United.

MERCATO INTER, KURZAWA E GIROUD – Il mirino del club nerazzurro è puntato su Chong – la trattativa è già abbozzata ma c’è ancora una differenza, tra domanda e offerta, su ingaggio e commissioni ma il piano dell’Inter è di prenderlo subito a giugno e girarlo al Jiangsu Suning o ad una società amica. Chong non è l’unico profilo a parametro zero che interessa. Il Corriere dello Sport indica anche in Kurzawa un nome che potrebbe interessare alla Beneamata, sebbene ci sia la concorrenza della Juve. E poi come dimenticare Giroud: “Il trasferimento del francese a Milano non si è concretizzato tra mercoledì e ieri, ma non è detto che la punta del Chelsea non possa arrivare a giugno, senza pagare neppure un euro ad Abramovich. Un’intesa sull’ingaggio da 3,5 milioni fino al 2022 c’è già: reggerà o dovrà essere rivista al rialzo adesso che riceverà altre offerte?”, chiosa il CorSport.