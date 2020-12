“Non è sintonizzato all’Inter”. Conte, scelta nettissima su Nainggolan ad Appiano: “E’ finita”

Come vi abbiamo riportato ieri, al termine dell’allenamento di ieri alla Pinetina, Alexis Sanchez e Pinamonti hanno lasciato il centro d’allenamento dell’Inter, in quanto infortunati. Ma via da Appiano è andato anche Radja Nainggolan, nonostante il recupero dall’infortunio muscolare dei giorni scorsi.

Un’evidente scelta tecnica, quella presa da Antonio Conte. Il centrocampista belga, scrive Tuttosport, non è più sintonizzato sul progetto Inter e a gennaio, a meno di sorprese, realizzerà il suo sogno di tornare a Cagliari:

“Arturo Vidal c’è ma – a meno di sorprese – ripartirà dalla panchina. Chi invece è tornato a casa dopo l’allenamento è Radja Nainggolan. Scelta tecnica: il belga è guarito dal fastidio muscolare patito nei giorni scorsi ma (da un po’) non è più sintonizzato sul progetto. Le prossime dovrebbero essere le ultime partite in nerazzurro per il Ninja, destinato – come voleva – a tornare al Cagliari“, si legge.

(Fonte: Tuttosport)