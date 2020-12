Inter in ritiro: Nainggolan lascia la Pinetina con Pinamonti e Sanchez. Ok Brozovic e Vidal

Sembrava potesse essere a disposizione per la partita contro lo Spezia. Ma Nainggolan ha lasciato la Pinetina insieme agli altri infortunati, Sanchez e Pinamonti. È quanto riferito da Skysport che ha sottolineato come da stasera i nerazzurri saranno in ritiro alla vigilia della gara contro la squadra ligure.

Ma non resteranno con gli altri compagni gli infortunati. Il belga evidentemente non è ancora pronto e per questo non farà parte dei convocati per la partita di domani. Potrebbe essere stato un segnale quanto scritto sui social dal giocatore che ha sdrammatizzato il momento: “E che devo fare, meglio riderci su”, ha scritto nelle sue storie.

Regolarmente con il gruppo Vidal e Brozovic.

(Fonte: SS24)