GdS – La scelta di Godin cambia i piani dell’Inter sul mercato: i dettagli. E per il vice-Handa…

“Ci sono settori da ritoccare, altri forse da ricostruire e poi c’è il muro. Lo guardi, resta solido, non dà segni di cedimento: non è il caso di toccarlo, va bene così. La difesa, quella dei tre centrali e delle loro alternative, potrebbe restare immutato nella prossima stagione”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla fase difensiva. Un reparto solido che potrebbe essere ritoccato, anche se i nerazzurri non intendono spingere per Kumbulla e Vertonghen: per il primo, ora, la Lazio sembra in pole mentre il belga è in stand-by.

GODIN RESTA – Vertonghen era considerato un profilo valido come alternativa a Godin. L’uruguayano sembrava in uscita dall’Inter ma l’ex Atletico non vuole mollare: “Non sarà così, un po’ perché non gli sono arrivate offerte stimolanti, ma soprattutto perché lo Sceriffo non è uno che getta la spugna con facilità: è convinto di potersi prendere l’Inter, città e gruppo gli piacciono, resterà e ci riproverà”, spiega la Rosea. E lo stesso vale per Skriniar, cercato da parecchi club all’estero ma l’Inter ha le idee chiare e non accetterà offerte al ribasso.

RINNOVI E PORTIERI – Intanto D’Ambrosio è vicino al rinnovo fino al 2022 con Ranocchia invece destinato a rimanere per un’altra stagione. Per il vice-Handanovic, invece, sembra esserci il profilo giusto: Radu, ora in prestito al Parma, dovrebbe tornare alla base.