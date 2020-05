Danilo D’Ambrosio e Roberto Gagliardini hanno deciso di allenarsi insieme in garage. I due si arrangiano come possono in attesa che l’Inter ottenga – come i club di Serie A – il permesso di riaprire i centri di allenamento per sedute individuali. Il terzino e il centrocampista, come hanno fatto Lukaku e Candreva nei giorni scorsi, si sono allenati nei parcheggi sottorranei. “Meglio in macchina queste salite”, ha scritto Danilo in un post su Instagram.