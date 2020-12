Gomez all’Inter? L’Atalanta si guarda attorno: “Scelto il sostituto in caso di addio”

L’eventuale partenza del Papu Gomez resta ovviamente un argomento caldo in casa Atalanta. L’argentino è uno dei nomi più chiacchierati in ottica Inter in caso di addio al club bergamasco. Che, come riporta Tuttomercatoweb.com, si starebbe guardando attorno nel caso in cui l’ex Catania dovesse davvero trasferirsi in seguito alla rottura con Gian Piero Gasperini.

In particolare, riferisce la testata, la Dea potrebbe puntare a riportare in Italia Stephan El Sharaawy dalla Cina, almeno in prestito per sei mesi. Per l’Inter, comunque, serve prima vendere: tutto, infatti, ruota attorno all’eventuale cessione di Christian Eriksen.

(Fonte: TMW)