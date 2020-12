Gomez all’Inter, pista totalmente nuova: “Marotta può chiudere tutto offrendo questo scambio”

I tifosi dell’Atalanta non hanno ancora perso le speranze, ma il futuro del Papu Gomez sembra ormai segnato e lontano dalla Dea. Fra le destinazioni più probabili in caso di addio, come vi abbiamo riportato in questi giorni, c’è l’Inter, che resta vigile sulla situazione dell’argentino.

La pista nerazzurra, per il Papu, resta molto concreta, ma l’Inter non ha intenzione di spendere i 10 milioni circa richiesti dalla Dea. Qualora il club bergamasco dovesse abbassare le proprie pretese, l’assalto di Marotta potrebbe partire.

Ma c’è un’altra pista: uno scambio di prestiti con Matias Vecino, ormai fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte e attualmente fuori per infortunio. A riferirlo è Sport Mediaset.

(Fonte: Sport Mediaset)