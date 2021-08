Inter, all. PSV: “Dumfries? Tutti sanno che vuole andare via, abbiamo accettato la richiesta”

Roger Schmidt, allenatore del PSV Eindhoven, è stato piuttosto netto nel commentare la situazione relativa al futuro di Denzel Dumfries

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della Supercoppa olandese (Trofeo Johan Cruijff) contro l'Ajax, Roger Schmidt, allenatore del PSV Eindhoven, è stato piuttosto netto nel commentare la situazione relativa al futuro di Denzel Dumfries, primo nome per la fascia destra dell'Inter. Ecco le sue dichiarazioni:

"Tutti sanno che ha voglia di trasferirsi. Ha presentato quella richiesta al PSV e noi come club l'abbiamo accettata. E' per questo motivo che per il momento non fa parte della prima squadra".