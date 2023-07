Scimè (RTBF Sport): “Lukaku? Potrebbe anche tornare all’Inter. Chi lo conosce bene ha detto…”

" Secondo me, durante o dopo la finale si è rotto qualcosa, si è rotto il feeling con Inzaghi. Proprio come ha fatto Inzaghi, Dzeko andava schierato dall’inizio, e Lukaku non l’ha presa bene".

Crede quindi che Lukaku possa davvero andare alla Juventus?

"Le possibilità che vada alla Juve ci sono eccome, però secondo me sta ancora trattando con un club dell’Arabia. Non escludo nessun colpo di scena in questa faccenda, nemmeno che tra qualche settimana torni all’Inter. Come si sa già, per il discorso Juve dipende tutto dalla eventuale cessione di Vlahovic, ma nel caso a Torino si troverebbe e farebbe molto bene. A me quello che dà fastidio e mi lascia perplesso è tutto il pregresso tra lui e tifosi bianconeri, vedi i litigi, le polemiche e i cori razzisti".