Sconcerti: “Grosso equivoco su Dybala. Inter? Lo vedrei bene in queste due squadre”

A Calciomercato.com, il noto giornalista Mario Sconcerti si è così espresso sul futuro di Paulo Dybala e sulle chance di vederlo all’Inter anche: ”Su Dybala c’è un grosso equivoco. Continuiamo a pensarlo come trequartista, ma non lo è. Dybala è un attaccante, deve giocare vicino alla porta, un tocco e via, subito al tiro, oppure pronto all’assist. In quel ruolo il Milan ha Diaz, che è nettamente inferiore a Dybala, segna molto meno ma corre tre volte di più. Certo, Dybala può fare anche il trequartista, ma il Dybala migliore, il più efficace, è quello che gioca in attacco, a ridosso dell’area avversaria”.