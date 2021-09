Sconcerti: “L’Inter ha avuto idee. Era in difficoltà, ma ha preso Dzeko e Calha e zero”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha commentato l'ultima sessione di mercato conclusa il 31 agosto

"Aspetto di capire. E' stato un mercato povero, in cui abbiamo perso il miglior portiere, Romero, De Paul, Lukaku e Ronaldo. Progetti ne restano pochi, aspetto di capire. Il fatto che ci sia tutti impoveriti non vuol dire che non ci sia spettacolo.

"Le idee le ha avute chi se le poteva permettere. Anche l'Inter, che è stata in grande difficoltà economica, ha preso giocatori a zero come Dzeko e Calhanoglu. Le idee andavano di pari passo con i soldi a disposizione, che erano pochi per tutti".