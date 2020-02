Inter, scout attivissimi: non solo Jonathan David. Spunta un nuovo talento: ecco chi è

Continua il grande lavoro dell’Inter sul mercato internazionale per far sì che l’organico sia sempre più forte e competitivo. Ieri è stata riportata l’indiscrezione di un attento monitoraggio da parte degli scout nerazzurri su Jonathan David, talento del Gent classe 2000. Ma, sempre secondo Transfermarkt, fonte originale della notizia, il canadese non è l’unico osservato dall’Inter. Gli osservatori della Beneamata avrebbero infatti visionato anche Florian Grillitsch, centrocampista austriaco classe ’95 di proprietà dell’Hoffenheim. Il calciatore ha una clausola di 25 milioni di euro, cifra abbordabile per i prezzi di oggi: e l’Inter lo guarda con particolare attenzione.