Sensi, in estate altro bivio. “Addio a titolo definitivo? La posizione dell’Inter”

L'inizio di avventura di Stefano Sensi alla Sampdoria sembrava essere incoraggiante ma i problemi muscolari sono tornati d'attualità

L'inizio di avventura di Stefano Sensi alla Sampdoria sembrava essere incoraggiante ma i problemi muscolari, che hanno accompagnato il percorso dell'ex Sassuolo anche all'Inter, sono tornati d'attualità. D'estate, Sensi tornerà all'Inter, in attesa di capire quale sarà il suo futuro. "Restare per una nuova occasione o separarsi nuovamente? E' il quesito a cui giocatore e club dovranno trovare risposta durante il mercato estivo, perché a sei mesi dall'arrivederci dello scorso gennaio le condizioni in casa nerazzurra saranno diverse. Numericamente il centrocampo a disposizione di Inzaghi sarà meno affollato, perché Vecino va in scadenza, Vidal non rientra nel progetto e anche su Gagliardini permangono dubbi: ci sarebbe posto dunque per Sensi, anche con l'opzione di provare ad arretrare il proprio raggio d'azione e tornare in linea mediana, magari come alternativa a Brozovic. Proprio in quel ruolo, però, l'Inter si sta muovendo sul mercato e ha individuato in Asllani un profilo convincente, senza dimenticare Frattesi e altri nomi valutati per rimpolpare il reparto", conferma calciomercato.com.