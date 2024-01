Sensi-Leicester, lui gradisce: “Ancora no offerte ufficiali, ecco il dubbio del club”

Al canale Twitch di SOS Fanta, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato anche del futuro di Stefano Sensi in chiave Inter. “A oggi non c’è offerta ufficiale Leicester, gradimento da parte del club. Non stiamo parlando di una trattativa in stato avanzato, il giocatore gradisce la destinazione. Bisogna capire se il Leicester - primo in Championship - affonderà a gennaio o se invece se ne parlerà per giugno a 0. Il club vista la classifica non ha necessità di intervenire subito sul mercato”, le sue parole.