Sensi, una grande estate ma Inter netta: sarà addio. Gli scenari tra estero e Serie A

"I dirigenti hanno acquistato prima Frattesi e poi Samardzic, ma anche perché non c'è la volontà di rinnovargli il contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Stefano è alla ricerca di una formazione che gli dia fiducia e spazio. All’estero un paio di club hanno chiesto informazioni, ma se gli arrivasse una proposta per restare in Serie A (dal Genoa?) nella stagione che porta ai Mondiali, Stefano sarebbe più contento (...). Due gol "pesanti" per lanciare messaggi inequivocabili alle società che sono alla ricerca di un centrocampista di qualità (...). Sensi vuole uscire definitivamente dall’infermeria e tornare a essere decisivo con continuità. Come in questa estate nerazzurra. Chi lo prenderà a prezzo di saldo, visto che l’Inter lo vuole cedere, potrebbe ritrovarsi in casa un tesoro".