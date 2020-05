Sassuolo, l’annuncio di Carnevali: “Sensi sarà riscattato dall’Inter”

Intervistato da Ceramicanda, Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha di fatto annunciato un’operazione di mercato ormai scontata, ovvero il prossimo riscatto di Stefano Sensi da parte dell‘Inter per più di 20 milioni di euro proprio dal club neroverde:

“Calerà il valore dei cartellini? Forse, ma non quello dei nostri giocatori, siamo una bottega cara. Sensi sarà riscattato dall’Inter e dei rinnovi parleremo. Io sono legato a doppio filo alla famiglia Squinzi, mentre su De Zerbi penso che per la sua crescita sarebbe importante restasse, come sarebbe importante per noi che rimanga“.

(Fonte: Ceramicanda)