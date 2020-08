In Spagna – Sì di Sergio Ramos, affare da 70mln: “Il Real vuole portare via dall’Inter…”

Inter e Real Madrid potrebbero presto tornare a fare affari. Se nei mesi scorsi i due club hanno chiuso per l’arrivo in nerazzurro di Achraf Hakimi, infatti, secondo quanto riportato in Spagna da donbalon.com a fare a breve il percorso inverso potrebbe essere Milan Skriniar. Il difensore slovacco sarebbe stato scelto come erede di Sergio Ramos, con il placet dello stesso difensore spagnolo.

Già l’estate scorsa, prima di andare su Eder Militao, il Real Madrid si era informato sulla situazione di Skriniar, sentendosi chiedere dall’Inter però più di 100 milioni di euro. Ora, la situazione è ben diversa. L’ex Sampdoria ha ormai perso il posto da titolare nella squadra di Antonio Conte, che nelle ultime uscite lo ha relegato in panchina, preferendogli costantemente Godin. Dunque, il prezzo è calato. Skriniar, infatti, potrebbe andare via anche per una cifra tra i 60 e i 70 milioni di euro.

La volontà del giocatore sarà decisiva. E un’altra panchina nella semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk potrebbe anche spingere Skriniar a valutare un futuro lontano da Milano…

(Fonte: donbalon.com)