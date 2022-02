Inter ottimista su Brozovic, ma l’Atletico non molla: “Ultimo blitz, Simeone innamorato”

Marcelo Brozovic a un passo dal rinnovo con l’Inter fino al 2026: mancano gli ultimissimi dettagli. Ma l'Atletico non molla

“Ieri dalla Spagna media vicini all’Atletico di Madrid e solitamente bene informati, parlavano di un massiccio e rapido intervento sul giocatore da parte dell’Atletico di Madrid. Una sorta di blitz per convincerlo a non chiudere con l’Inter e invitarlo ad aspettare per analizzare la proposta spagnola che sarebbe economicamente molto più interessante. Se così fosse nessuna sorpresa. Erano mesi che l’Atletico teneva Brozovic nel mirino. Già nello scorso autunno s’era parlato più volte dell’interessamento concreto, alcuni quotidiani avevano dato ampio spazio a questa pista di mercato. Simeone è innamorato di Brozovic e vorrebbe affidare al croato le chiavi del suo centrocampo. C’è di più. I rapporti fra il Cholo e la dirigenza dell’Atletico non sarebbero più idilliaci proprio per le scelte di mercato e Brozovic sarebbe il primo della lista di Simeone per restare ancora a Madrid. Nel passato un sondaggio con Brozo l’avevano fatto anche Psg e Barcellona, ma queste piste sembrano chiuse”, si legge. Ma l'Inter resta più che ottimista e fiduciosa sul rinnovo di Brozovic, come vi abbiamo raccontato.