Gosens via? Marotta in lista ha Pedraza e altri 3 nomi: “Profili raggiungibili a basso costo”

Robin Gosens ha ancora tutte le intenzioni di conquistarsi un posto da titolare sulla fascia sinistra dell'Inter , ora occupato da Dimarco. Ma, visto il poco impiego di questa prima parte di stagione, non è escluso che il tedesco cambi aria nel prossimo mercato invernale. Secondo la Gazzetta dello Sport, in caso di partenza dell'ex Atalanta, Marotta avrebbe messo in lista 4 nomi:

"Non è ancora il momento delle scelte, ma in questo senso l’Inter prosegue il monitoraggio. I nomi sempre in cima alla lista dell’ad Beppe Marotta sono quelli di Pedraza, Mazzocchi, Borna Sosa e Bensebaini, tutti profili in grado di coniugare esigenze tecniche ed economiche (perché raggiungibili a costi relativamente contenuti)".