CorSera – Inter, Marotta e Conte vogliono restare. Se Suning non garantirà condizioni…

Dalle risposte di Suning dipendono anche il futuro di Conte e di Marotta. Entrambi vogliono restare: il punto del Corriere della Sera

Come vi abbiamo riportato, in una riunione nella sede dell'Inter svoltasi ieri, il presidente nerazzurro, Steven Zhang, ha illustrato ai capi delle varie aree del club i programmi in vista della prossima stagione, ovviamente improntati all'austerità e al taglio dei costi. Questa linea potrebbe incidere sul futuro di Marotta e Conte? Il Corriere della Sera risponde: