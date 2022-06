TS – Inter, l’attacco cambia: Correa-Dzeko-Sanchez, ne resterà uno solo

I tifosi dell'Inter sognano il tridente da sogno formato da Lautaro, Lukaku e Dybala. Ma, per realizzare l'impresa di mercato, servono inevitabilmente alcune uscite. Ecco in merito cosa scrive Tuttosport:

"Tra Correa, Dzeko e Sanchez, in rigoroso ordine di probabilità, ne rimarrà soltanto uno. Se, insieme a Dybala, arriverà pure Lukaku, l’Inter farà una rivoluzione pure in attacco. I tifosi già stropicciano gli occhi all’idea di vedere la LuLaDy, il tridente dei sogni, considerato che è ferma intenzione da parte dell’Inter di trattenere in ogni caso Lautaro Martinez, anche per la dedizione mostrata alla causa nell’ultima stagione".